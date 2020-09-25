كورونا يضيف مهرجان ريو دي جانيرو لقائمة ضحاياه

أضاف فيروس كورونا مهرجان ريو دي جانيرو الشهير لقائمة ضحاياه بعدما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان تأجيل النسخة القادمة المقررة في فبراير 2021 إلى أجلٍ غير مسمى.

وبرر جورجي كاستانييرا رئيس الرابطة المستقلة لمدارس السامبا قرار التأجيل بعدم امتلاك مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية التي تجعلها جاهزة للمهرجان في فبراير.

وقال إنّ هذا القرار سيطبق على مسابقة مدارس السامبا التي تعد الفعالية الرسمية الأساسية في المهرجان، وترك قرار السماح بالتجمعات الأخرى بيد السلطات المحلية.

ومن المتوقع أن تقوم السلطات المحلية بمنع حدوث هذه التجمعات أو تأجيل المهرجان برمته حتى إشعارٍ آخر.

يذكر أن البرازيل ثالث أكثر دولة في العالم تضرراً بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها 4.65 مليون إصابة توفي منهم أكثر من 139 ألف شخص.

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