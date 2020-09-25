حامل شجاعة تنقذ زوجها من بين فكي القرش

تفاجأ الأمريكي أندرو إي البالغ من العمر 30 عاماً بهجوم سمكة القرش عليه بعد نزوله إلى المياه أثناء قيامه برحلة رفقة زوجته مارغوت ديوكس إدي وعائلتها بالقرب من فنار سومبريروكي لايت في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم 20 سبتمبر الجاري.

ونزلت الزوجة الحامل إلى الماء فور رؤيتها لزعنفة القرش ودماء زوجها، وقامت بسحبه إلى القارب بأمان، حيث تم نقله إلى شاطئ سومبويرو، قبل أن ينقل جواً إلى مستشفى رايدر تروما سنتر في ميامي.

وقالت السلطات المحلية إنّ الزوج أصيب بجرحٍ بليغٍ في كتفه، وأكدّت تحسن حالته بعدما تلقى العلاج اللازم، وقال نائب عمدة مقاطعة مونرو إنّ شجاعة الزوجة الحامل التي لم تفكر بنفسها وحملها كان السبب الرئيسي في نجاة زوجها من الموت المحتم.

يذكر أنّ هجمات القرش غير شائعة في منطقة فلوريدا كيز، حيث شهدت المنطقة 17 هجوماً غير مبرراً لأسماك القرش منذ العام 1882.

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