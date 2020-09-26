تسريبات: خبر حزين عن مواصفات بطارية سامسونغ غالكسي S30

أعلنت شركة “سامسونغ”، مؤخرًا” عن عدد من الهواتف من عائلة Galaxy M ببطاريات عملاقة تجاوزت خمسة آلاف ميلي أمبير، بعضهم وصل إلى ستة آلاف و سبعة آلاف ميلي أمبير، مما دفع البعض للتوقع بأن السلسلة الرائدة القادمة “غالكسي اس 30” ستأتي ببطاريات ضخمة.

هذه التوقعات والأمنيات لم تدم طويلًا، فقد ظهر تقرير حديث نشره موقع Galaxy Club؛ أشار فيه إلى أن السلسلة القادمة Galaxy S30 أو ربما تحمل اسم Galaxy S21 ستأتي ببطاريات لن تتجاوز خمسة آلاف ميلي أمبير وهي نفس السعة لبطارية الهاتف “غالكسي اس 20 الترا”، علمًا بأنها كافية للاستخدام ليوم كامل بدقة +FHD.

وتشير تقارير أخرى إلى أن “سامسونغ” تسعى إلى التركيز على وحدة الكاميرا في الهاتف الرائد القادم من سلسلة S فمن المتوقع أن يضم الهاتف عدستين للتقريب البصري “تيليفوتو” إحداهما تدعم حتى ثلاثة أضعاف والأخرى حتى خمسة أضعاف؛ مما سيجعل الكاميرا في الهاتف أكثر واقعية والتخفيف من الاعتماد على التقريب الرقمي.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بعدسة أساسية بدقة 108 ميغابكسل، عدسة ذات زاوية رؤية واسعة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 40 ميغابكسل.

والمثير للانتباه أن الشركة على الأرجح سوف تستبعد مستشعر ToF المتخصص لقياس العمق.

وترددت أنباء عن أن “سامسونغ” قد تتخذ قرارًا تاريخيًا بدمج سلسلتي S و Note في هاتفٍ واحد مما يعني أننا قد نرى هاتف “غالكسي اس 30 ” القادم يدعم القلم S-Pen، الأمر الذي يعني أن يصبح هاتف “غالكسي فولد” القابل للطي هاتفًا رئيسًا في كل عام للشركة.

وكما اعتدنا من عملاق كوريا الجنوبية؛ فإن السلسلة الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام القادم وتحديدًا في شهري فبراير أو مارس على أبعد تقدير.

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