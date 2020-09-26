تويتر تبدأ في اختبار ميزة الرسائل الصوتية – وهذه هي التفاصيل!

بدأت تويتر في اختبار ميزة التغريدات الصوتية قبل عدة أشهر لإضافة لمسة إنسانية أكثر على التغريدات المنشورة، والآن بدأ الإعداد لميزة الرسائل الصوتية التي يستطيع المستخدمون إرسالها إلى بعضهم البعض عبر رسائل تويتر الخاصة Direct Messages DM.

حالياً يمكن للمستخدمين على تويتر إرسال الرسائل النصية و الصور والفيديو والصور المتحركة وقريباً الرسائل الصوتية عبر الرسائل الخاصة DM، وبذلك تقترب تجربة الدردشة عبر تويتر أكثر من تطبيقات المحادثة الفورية مثل واتس اب وتليجرام وغيرها.

ميزة الرسائل الصوتية في تويتر سوف تتيح للمستخدمين إرسال رسالة صوتية طولها لا يتعدى 20 ثانية، قد يعتبرها البعض قصيرة للغاية لكنها تعبر عن فلسفة تويتر في مشاركة التغريدات ومقاطع الفيديو والصوت القصيرة أيضاً.

يتم اختبار الميزة الجديدة حالياً لدى المستخدمين في دولة البرازيل فقط، وسوف يتم توفيرها لاحقاً لعامة المستخدمين.

قد يتم إطلاق ميزة الرسائل الصوتية بالتزامن مع خدمة التغريدات الصوتية ( التي بدورها لا يزيد طولها عن 140 ثانية ) قبل نهاية العام الجاري.

قد تشهد الميزة الجديدة على تويتر تغييرات في الفترة التجريبية كزيادة الطول الزمني للرسالة إذا استدعى الأمر. جدير بالذكر أن المنصات المنافسة مثل فيسبوك وإنستاغرام توفر هذه الميزة منذ فترة طويلة.