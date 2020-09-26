موسكو ودول أوروبية تفرض قيود جديدة لمجابهة كورونا

فرضت عدة دول بالعالم قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا فأعلنت مدريد وموسكو وويلز إجراءات صحية جديدة لمكافحة الوباء والذي قد يسبب في وفاة أكثر من مليوني شخص بأوروبا وفق منظمة الصحة العالمية.

وقامت مدريد الجمعة، بتوسيع قيودها فلن يتمكن حوالي 167 ألف شخص من مغادرة أحيائهم إلا لأسباب محددة كالذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو اصطحاب أطفالهم للمدرسة.

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الويلزي ” فوغان غيتينغ” حظر دخول أو مغادرة مدينتي “كارديف” و “سوانزي” بدون سبب وجيه وستغلق محليا.

وطلبت روسيا من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام وأصغرهم الذين يعانون من أمراض مزمنة حجر أنفسهم ومن الشركات إتاحة إمكانية العمل عن بعد وفرنسا أعلنت منطقة “إيكس مرسيليا” ضمن منطقة الإنذار الأقصى ويكون هذا التصنيف منه إغلاق الحانات والمطاعم ووضع 11 مدينة كبرى بها ضمن منطقة الإنذار المشدد.

يشار إلى أن فيروس كورونا وصل إجمالي المصابين في كل أنحاء العالم إلى أكثر من 32 مليون مصاب و22.5 مليون معافى و989 ألف شخص متوفي.

المصدر: القدس العربي

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