الأمر حاليًا لم يعد يحتمل التأكيد، إتقان اللغة الإنجليزية هو أمر أساسي لا يُمكن التهاون فيه، وهو حقًا سيؤثر على حياتك المهنية وعملك، دائمًا ما تحتاج الشركات أشخاصًا يجيدون الإنجليزية حتى ولو لن يعملوا بها بشكل مباشر! حتى ولو أردت أن تقرأ، دائمًا ما تنحصر الكتب المؤثرة التي ينشرها المفكرين الكبار في اللغة الإنجليزية، لذلك نشارككم قائمة بأفضل تطبيقات تعلم اللغة الإنجليزية على الإطلاق للآيفون والأندرويد.

تطبيق Duolingo

تطبيق Duolingo هو وببساطة شديدة واحد من أبرز تطبيقات تعلم اللغة الإنجليزية بدون منافس، هذا إلى جانب أن تطبيق دولينجو -ومعظم تطبيقات هذه القائمة- تتيح لك عددًا كبيرًا من اللغات لتختار فيما بينها، هذا بينما تقدّم هذه التطبيقات في العادة شهادات في نهاية التعلّم.

التطبيق مجاني تمامًا ويستحق التجربة لتنمية مستواك في اللغة الإنجليزية، ويُمكنك أن تحمّله من هنا لأي منصّة تستخدمها، كما يُمكنك استخدامه على الكمبيوتر من خلال موقعه.

تطبيق Memrise

تطبيق Memrise لا يختلف عن دولينجو كثيرًا، كما أنه يركز على لغات أصعب مثل اليابانية والصينية، هذا إلى جانب تقديمه لتجربة تعلم لغة إنجليزية متكاملة بطبيعة الحال، التطبيق يقدّم أكثر من 1000 دورة تعليمية في أكثر من 100 لغة مختلفة والإنجليزية فيما بينها أيضًا.

يتيح لك التطبيق تطوير مهاراتك في الاستماع والتحدُّث بالإنجليزية، ما أنه يتيح لك تعلّم ما يصل إلى 40 كلمة في الساعة وحفظهم بشكل كامل، حمّله من هنا لأي جهاز.

تطبيق Busuu

يتميّز هذا التطبيق بالاحترافية البالغة، وبالنسبة لعدد كبير من المختصين فهو لأفضل في الوقت الحالي، يُمكنك من خلال التطبيق أن تتعلم الإنجليزية مجانًا، لكن لو أردت تعلم لغة أخرى فسيكون عليك الاشتراك أو شراء النسخة المدفوعة، أنصحك بالبدء في تجربته من هنا.

تعلم اللغة الإنجليزية مع تطبيق Hello English

هذا التطبيق يتميز بميزتين رئيسيتين، الميزة الأولى هي أنه مجاني بالكامل، والميزة الثانية هي أنه متخصص فقط -وكما يظهر من اسمه- في تعليم اللغة الإنجليزية وليس كل اللغات الأخرى، يقدّم التطبيق ما يصل إلى 475 درس متنوع ينقلوك من مرحلة التعرف على اللغة إلى مستوى متقدّم فيها يقترب من مرحلة الإتقان. يُمكنك البدء في تحميله وتجربته من هنا لأي منصة.