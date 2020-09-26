هواوي تسعى لنشر نظام HarmonyOS على أجهزة أخرى وتقترب من حل مشكلة المعالجات

من منّا لا يعرف المعاناة التي تعانيها هواوي حاليًا؟ الشركة أصبحت غير قادرة على استخدام تطبيقات وخدمات جوجل منذ شهور طويلة، هذا بينما لم تعد الشركة قادرة على إنتاج معالجات كيرين المحبوبة بالاعتماد على تقنيات TSMC بعد فقدانها للتعاون معها! لكن بالرغم من ذلك هواوي مستمرة في المقاومة بشراسة.. وها هي تتفاوض مع مصنعين آخرين لاستخدام تطبيقاتها وخدمات هواوي للجوال إلى جانب نظام HarmonyOS بالطبع.

هواوي تتفاوض مع مصنعين آخرين لاستخدام تطبيقاتها ونظام HarmonyOS

أحد مديري شركة هواوي، جو بينج، ذكر أن الشركة الآن تركّز على تطوير بيئة العمل المتوسعة HMS، ونحن هنا نتحدّث عن التطبيقات التي تطوّرها هواوي بنفسها لهواتفها لحل محل تطبيقات جوجل أو لتقديم خدمات جديدة هامة، مثل آب جاليري وغيره،وهنا شكر أن الشركة ستقوم بإتاحة هذه التطبيقات لجميع الشركات في حالة أرادت استخدامها.

أضاف أيضًا أن الشركة تستثمر بشكل كبير في الشبكات وفي الحوسبة عالية الأداء إلى جانيب الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الواعدة، كما ذكر أن هواوي لازال لديها مخزون كبير جدًا من الشرائح والمعالجات التي يتم استخدامها في هذه التقنيات في حين أنها لاتزال تبحث عن حلًا فيما يخص معالجات الهواتف الذكية.

من ناحية أخرى فقد ذكر Zhang Ping An مدير قسم الحوسبة السحابية في هواوي أن الشركة الآن تتفاوض مع عدد كبير من الشركات الصينية لكي تبدأ في استخدام نظام HarmonyOS الذي سيكون مجاني سواء على الهواتف أو الأجهزة الذكية الأخرى، خصوصًا أن النظام وكما علمنا فيما سبق سيدعم طيف واسع من الأجهزة.

إن كنت لا تعلم، كلًا من AMD و Intel قد حصلا على قبول الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع هواوي وتوريدها بالمكونات الدقيقة والمعالجات، في حين أن ميدياتيك وSMIC الصينية قد قدموا نفس الطلب لكنه لم يقبل بعد، لذلك فليس من المستبعد أبدًا أن نشهد هواتف هواوي القابلة مع معالجات ميدياتك، خصوصًا الرائدة منها.