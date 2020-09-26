3 أنواع من الشاي تقي من أمراض البرد في فصل الشتاء

وضح الدكتور ميخائيل غينزبورغ أخصائي التغذية أهم أنواع الشاي التي تحتوي على خصائص فريدة يحبذ تناولها في فصل الشتاء للوقاية من انتشار أمراض البرد .

وقال أن شاي ورد الروز البري يحتوي كل 100 غرام منه على ما يحتاجه الجسم من فيتامين C خلال أسبوع بالإضافة الى أنه يحفز انتاج الكولاجين لتبقى البشرة مرنة ولا تتأثر بانخفاض درجات الحرارة.

ويتحكم شاي الكركاديه بمستوى ضغط الدم لاحتوائه على مضادات أكسدة تمنع انتشار العدوى الموسمية وبحسب الدكتور غينزبورغ فإن الشخص الذي يتناول شاي الكركاديه لا يصاب بأمراض البرد الا في حالات نادرة.

وتؤثر مركبات الفلافونويد الموجودة في شاي الزنجبيل على الفيروسات و الإلتهابات لذلك يفضل شرب شاي الزنجبيل عند الإصابة بأمراض البرد لأنه يخفض درجة حرارة الجسم ويحسن الشهية والحالة الصحية.

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