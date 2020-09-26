متى تمشي آبل على خُطى بقية الشركات؟

كشفت بعض الشركات مثل سامسونج وهواوي وموتورولا عن هواتف قابلة للطي، لكن ماذا عن العملاق الأمريكي آبل؟

من المؤكد أننا سنرى هاتفًا من الشركة في وقت ما، لكن على الأرجح لن يكون هذا في وقت قريب، علمًا بأن الشركة تملك عددًا من براءات الاختراع لهواتف مطوية، وقامت مؤخرًا بطلب شاشات قابلة للطي من سامسونج وفقًا للعديد من التقارير، إذا فالأمر قيد الدراسة والتطوير في الوقت الحالي.

في عام 2018 صرح أحد المحللين التقنيين أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي في 2020، لكن يبدو أن ظروف الجائحة العالمية أثرت على مخططات الشركة، كيف لا وهي قامت بتأجيل إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 12 إلى الشهر القادم، كما أن آبل تقوم بتحليل ودراسة المشاكل التي وقعت فيها الشركات الأخرى خشية من الوقوع فيها مرة أخرى.

ويقول أحد المتخصصين في علوم الزجاج في جامعة ألفريد في نيويورك، إن تطوير شركة كورنينج زجاجًا مرنًا يعد مؤشرًا قويًا على أن آبل ستكشف عن أول هواتفها القابلة للطي خلال عام ونصف على الأكثر.

أما شكل الهاتف فهناك عدد من الاحتمالات، ففي فبراير الماضي كشفت براءة اختراع حصلت عليها آبل عن هاتف قابل للطي على غرار جالكسي زي فولد من سامسونج، ثم براءة اختراع أخرى لهاتف بشاشة رئيسية وأخرى ثانوية على شكل شريط اللمس الموجود في ماك بوك برو، وأخيرًا لا يجب أن ننسى التصميم الكلاسيكي مثل جالكسي زي فليب وموتورولا ريزر.

ورغم إطلاق الشركات لنسخة واحدة على الأقل من الهواتف القابلة للطيّ إلا أن هذا النوع لم يُحدث اختراقاً في قناعة المستهلك، ولعل المشاكل التي واجهت النسخ الأولى شجعت المستهلكين على تأخير اقتناء الهواتف المطويّة.

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