باسم ياخور يستعد لنشر فيديوهات لتعليم التمثيل

فاجأ الفنان السوري باسم ياخور عشاقه بإعلانه عن رغبته بنشر فيديوهات لتعليم التمثيل على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المشهور بدور جودة أبو خميس في مسلسل ضيعة ضايعة، من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي في موقع فيس بوك إنّه سيعمل على تقديم فيديوهات تعليمية تساعد الراغبين بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ووعد النجم السوري بإتاحة الفرص للموهوبين والمتميزين، ومساعدتهم على دخول الوسط الفني.

وأكدّ باسم ياخور تحضيره لتقديم حلقات تفصيلية على قناته في يوتيوب يجيب من خلالها على أسئلة المتابعين حول مهنة التمثيل.

وبيّن ياخور أهمية الدراسة وقال إنّ الموهبة وحدها لا تكفي، لأنّ أولوية الفرص ستكون للدراسين في معاهد وأكاديميات التمثيل.

وختم النجم السوري البث المباشر بتأكيده أنّه يتواصل مع عشاقه بشكل مباشر، ويقوم بالرد على تعليقاتهم ويتفاعل معها، وقال إنّه تعرّف بشكل شخصي على بعضهم وأصبحوا من أصدقائه.

يذكر أن باسم ياخور شارك في الموسم الرمضاني الماضي بالجزء الثاني من مسلسل حرملك رفقة جمال سليمان، وقيس الشيخ نجيب وعددٍ من النجوم.

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