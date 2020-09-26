العرقسوس يتسبب بوفاة مفاجئة لأميركي

شهدت ولاية ماساتشوستس الأمريكية حادثةً مؤسفةً راح ضحيتها عامل بناء لم تكشف هويته بعد أن أدمن على شرب العرقسوس اعتقاداً منه بأنّه مفيدٌ للصحة.

إذ توفي الرجل البالغ من العمر 54 عاماً بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء تناول طعام الغداء في أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وأرجع الأطباء سبب الوفاة إلى إكثار العامل من شرب العرقسوس الذي يحتوي على حمض الجليسيرهيزيك الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ونقص بوتاسيوم الدم، والقلاء الأيضي، واضطراب ضربات القلب القاتلة، والفشل الكلوي.

وأكدّ الأطباء ظهور جميع الأعراض السابقة على عامل البناء الراحل، الذي كان يعتقد بأن الإكثار منه مفيدٌ لصحته.

وأوضح الأطباء أنّ النظام الغذائي للعامل كان سيئاً للغاية، ويحتوي على كميات كبيرة وغير صحية من الحلويات.

يذكر أن عامل البناء تناول كيساً ونصف الكيس من العرقسوس يومياً في الأسابيع القليلة التي سبقت وفاته.

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