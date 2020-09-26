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مجرم يفرُّ من المحكمة بطريقة هوليوودية.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت محكمة هيلزبورو الواقعة في ولاية أوهايو الأمريكية حادثة فرار من قاعة المحكمة كان بطلها مجرمٌ متهم بحيازة المخدرات، إذ تمكن من مباغتة رجال الشرطة والفرار من قاعة المحكمة رغم وجود القيود في يديه وسط ذهول جميع الحاضرين.

ورصدت كاميرا قيام المتهم الذي لم تكشف هويته بالهروب بعدما حكمت المحكمة بسجنه ل6 أشهر نتيجة حيازته للمخدرات، حيث تخلص من رجال الشرطة المحيطين به، قبل أن يجري في قاعات المحكمة وصولاً إلى الدرج المؤدي لباب المحكمة الرئيسي.

وتمكن المجرم البالغ من العمر 34 عاماً من الفرار رغم محاولة أحد رجال الشرطة الإمساك به، حيث حاول الشرطي القفز بطريقة انتحارية للإمساك بالمجرم قبل نزوله عن الدرج.

وتعرض الشرطي لإصابة بليغة نُقِلَ على إثرها للمستشفى، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة التي أكدّت إصابته بـ4 كسور في ضلوعه، وارتجاج خفيف في المخ.

يذكر أن الشرطة الأمريكية أصدرت بياناً طلبت فيه من الناس إبلاغها بأي معلومات تساعدها على الإمساك بالمجرم الفار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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