فيسبوك تضغط على ابل لجعل ماسنجر تطبيق الرسائل الافتراضي على الايفون

في تحديث iOS 14 و iPadOS 14 جاءت ابل بميزة تغيير التطبيقات الافتراضية كتطبيق البريد والمتصفح، ولأجل ذلك يحاول فيسبوك أيضاً الضغط على ابل من أجل توفير خاصية تغيير تطبيق الرسائل SMS الأساسي لصالح تطبيق فيسبوك ماسنجر.

في السابق، لم يكن متاحاً تغيير التطبيقات الافتراضية في نظام iOS أو iPadOS وكانت تطبيقات ابل هي التطبيقات الافتراضية دون أي خيارات لتغيير ذلك،ومع التحديثات الجديدة iOS 14 و iPadOS 14 قدمت ابل إمكانية تغيير التطبيقات الافتراضية لكن ذلك اقتصر فقط على المتصفح وتطبيق البريد الإلكتروني.

فيسبوك يرى أن هذه الخطوة يجب أن تشمل أيضاً إمكانية تغيير تطبيقات أخرى في النظام لتشمل تطبيق الرسائل SMS.

الرئيس التنفيذي المسئول عن تطبيق ماسنجر في فيسبوك كشف في تصريحات رسمية طلب فيسبوك رسمياً من ابل إضافة خيار تغيير تطبيق الرسائل الافتراضي.

إذا قررت ابل إضافة هذا الخيار فهذا الأمر يتطلب إجراء المزيد من التغييرات في نظام iOS و iPadOS للسماح لتطبيقات الطرف الثالث مثل فيسبوك ماسنجر من الوصول للرسائل وقراءتها.

فيسبوك تنوي دمج خدمة الرسائل على ماسنجر وإنستاغرام و واتس اب معاً، على الجانب الآخر هناك مخاوف عميقة بشأن الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد ضمنت خيار عدم التتبع تحديث iOS 14 و iPadOS 14 والذي يمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدم عليها قبل أن تتراجع وتزيله لاحقاً بسبب مطالبات شركات الإعلانات مثل فيسبوك بالتمهل في توفيرها للمستخدمين لأنها سوف تضر بأرباح الإعلانات بنسبة قد تصل إلى 50%.

الشاهد من هذه الواقعة أن ابل لا تثق كثيراً بشأن حفاظ فيسبوك على خصوصية المستخدمين، ولهذا قد لا تسمح لتطبيق ماسنجر من الوصول إلى الرسائل القصيرة SMS على الايفون والايباد، لأنه قطعاً سوف يعتمد عليها في تغذية نظام الإعلانات.