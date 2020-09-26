نوبيا تطلق ساعة ذكية بشاشة منحنية وتقاوم الماء والغبار

كشفت شركة نوبيا الصينية عن ساعة ذكية بشاشة منحنية أطلقت عليها Watch.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Qualcomm 8909W، وستدعم أنظمة GLONASS، BEIDOU، وGPS.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة منحنية من نوع AMOLED مقاس 4.1 بوصة ودقة عرض 960*129 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54، تسجيل الوحدات الرياضية، بالإضافة لمراقبة أنماط النوم.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، وستحتوي على مستشعر للتسارع مع بوصلة إلكترونية، مستشعر لقياس الضغط ومعدل ضربات القلب، بالإضافة لبطارية بسعة 425 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 7 أيام.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية