أمازون تعلن عن خدمة الألعاب Luna باشتراك مرتفع

شهد مؤتمر أمازون المخصص للكشف عن جديديها إطلاق الشركة الأمريكية لخدمة الألعاب السحابية Luna التي تسعى من خلالها لمنافسة خدمة ستاديا من جوجل، وخدمة إكس كلاود من مايكروسوفت.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الخدمة ستتوفر حالياً لأجهزة الحاسب، الماك، آيفون وآيباد على أن تطلق لاحقاً نسخة مخصصة لأجهزة أندرويد، وستعمل مبدئياً من خلال تطبيقات ويب وتلفاز فاير.

وستوفر أمازون الخدمة الجديدة باشتراك شهري بقيمة 5.99 دولار أمريكي، وستتيح إمكانية اللعب عبر جهازين معاً، بالإضافة لتوفيرها فيديوهات بدقة 4K وسرعة 60 إطار في الثانية في عددٍ من الألعاب.

وأكدّت الشركة الأمريكية توفير منصة Luna السحابية لأكثر من 100 لعبة عند إطلاقها عبر قناةLuna+، بالإضافة لزيادة عدد الألعاب لاحقاً.

كما قامت أمازون بعقد اتفاقية مع Ubisoft من أجل إطلاق قناة ألعاب متخصصة يمكن للاعبين الاشتراك فيها من أجل الوصول لألعاب الشركة بجودة 4K، ولعب أحدث الألعاب.

وتتميز الخدمة الجديدة بتكاملها مع خدمة البث تويتش مما يساعد المستخدم على متابعة البث المباشر من ألعاب الغير عبر الخدمة، وبدعمها اللعب عبر لوحة المفاتيح والفأرة أو التحكم بيد خارجية تتصل بالبلوتوث، وبدعمها مساعد أليكسا الرقمي، والاتصال عبر الواي فاي.

يذكر أنّ أمازون لم تكشف عن موعد إطلاق الخدمة التي ستوفرها في الفترة الأولى ضمن أمريكا فقط.

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