Vivo تدخل سوق الساعات الذكية بـ”Vivo Watch”

دخلت شركة Vivo الصينية سوق الساعات الذكية بإطلاقها لساعة ذكية بمواصفات مميزة حملت اسم Vivo Watch.

وستأتي الساعة الجديدة بنسختين الأولى بحجم 42mm وستحتوي على شاشة AMOLED مقاس 1.9 بوصة ودقة عرض 390*390 بيكسل، والثانية بحجم 46mm وستحتوي على شاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل.

وصنعت الشركة الصينية هيكل النسختين من الألمنيوم مع فرقٍ بسيط في المظهر، حيث جاءت النسخة الصغيرة بمظهر غير لامع باللونين الرمادي والبني، في حين جاءت النسخة الكبيرة مع مظهر معدني مصقول باللونين الفضي والأسود.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Apolo، وستحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 2 غيغا بايت، وستدعم العديد من التمارين الرياضية، ونظام تحديد المواقع، ومقاومة المياه حتى عمق 50 مترا.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على الاقتران بالأجهزة الذكية بواسطة البلوتوث، وبعملها بشكل متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وأي أو إس.

وستحتوي ساعة Vivo Watch على بطارية تجعل نسخة 42mm تعمل لمدة 9 ساعات بالاستخدام العادي، ونسخة 46mm تعمل لمدة 18 ساعة.

يذكر أن فيفو ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق الصينية بسعر 190 دولارا أمريكيا، على أن تطلقها لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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