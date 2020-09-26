رحيل الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراعٍ مع المرض

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل الفنان المنتصر بالله عن عمرٍ ناهز الـ70 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل الذي توفي في إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد معاناته من مرضٍ أصيب به عام 2008 بعد تعرضه لجلطة في المخ.

وتسبب المرض في إبعاد النجم المصري الذي اشتهر بأدوار المساندة الكوميدية والشريرة عن الساحة الفنية في السنوات ال 10 الماضية.

وعلى الرغم من عدم حصوله على بطولات مطلقة إلا أنّ المنتصر بالله ترك بصمةً واضحةً في كافة الأعمال التي شارك فيها، وكون قاعدة جماهيرية كبيرة.

والفنان الراحل من مواليد القاهرة عام 1950، وحصل في العام 1977 على ماجستير فنون مسرحية.

بدأ المنتصر بالله مسيرته الفنية من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية سبعينيات القرن الماضي، حيث برع بأداء الأدوار الكوميدية، قبل أن يشق طريقه نحو الدراما والسينما.

يذكر أنّ المنتصر بالله شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في المسرح، الدراما، والسينما أبرزها شارع محمد علي، وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، ويا تحب يا تقب، وضد الحكومة، وعلشان خاطر عيونك، وآرابيسك، وأبناء ولكن، وغيرها من الأعمال.

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