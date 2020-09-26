التوت البري الأحمر.. طريقك الأفضل لمحاربة الأمراض

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية احتواء التوت البري الأحمر (الكرانبيري) على فوائد صحية عديدة تساعد في مواجهة عدد كبير من الأمراض.

وقالت الجمعية إنّ الكرانبيري يحتوي على الفيتامين (C) الذي يعزز مناعة الجسم، والفيتامين (A) الضروري لصحة العين والبشرة بكميات كبيرة.

كما يحتوي على مركبات نبات ثانوية كالأنثوسيان والبوليفينولات التي تعمل على حماية من الجذور الحرة، مما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن.

وأكدّت الجمعية الألمانية للتغذية دور التوت البري الأحمر في حماية القلب والأوعية الدم، واحتوائه على مادة بروأنثوسيانيدين التي تندرج ضمن المواد المرّة، والتي تعمل على التهابات المثانة، وعدوى المسالك البولية.

ونصحت الجمعية الألمانية الناس بتناول التوت البري الأحمر بكميات معتدلة للحصول على فوائده العديدة.

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