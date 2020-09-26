أعراض تدل على وجود عيب خلقي في قلب الطفل

حددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الأعراض التي تدل على وجود عيب خلقي في قلب الطفل.

وأوضحت بأنّ العيب الخلقي يحدث نتيجة عيب في بنية القلب والأوعية الكبرى الموجودة عند الولادة.

وقالت الرابطة إنّ عيوب القلب تزيد عن 200 نوع أبرزها تضيّق الصمام الأبهري، وتضيّق الصمام الرئوي، وعيب الحاجز الأذيني، بالإضافة لعيب الحاجز البطيني، وتؤدي هذه العيوب لإعاقة تدفق الدم في القلب أو الأوعية القريبة منه، أو تدفق الدم إلى القلب بنمط غريب، أو تؤثر على إيقاع القلب.

وأكدّت الرابطة الألمانية إمكانية كشف بعض هذه العيوب في رحم الأم، في حين يكشف البعض الآخر بعد الولادة وفي سن البلوغ.

وقالت إنّ أسباب حدوث العيب الخلقي مجهولة في أكثر من 90% من الحالات، وحددتها بزرقة الجلد، والشعور الدائم بالتعب، والإرهاق، وقصر النفس، والتنفس بسرعة، واضطراب نظم القلب.

يذكر أن التطور الطبي ساهم في إنقاذ حياة 90% من المصابين بالعيب الخلقي، حيث ساهمت عمليات القسطرة واستخدام منظم ضربات القلب، والتغذية الصحية في رفع معدل أعمارهم.

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