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شاهد بالصور.. آخر صرعات التباعد في زمن كورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأ مطعم دو سولي الواقع في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن في نيويورك لاستخدام الكبسولات البلاستيكية لتقديم الطعام لزبائنه خارج المطعم وحمايتهم من فيروس كورونا.

حيث قام المطعم بنصب 15 كبسولة بلاستيكية قابلة للإغلاق على الرصيف المقابلة للمطعم ووضع بداخلها أجهزة تدفئة لتكون مناسبة لاستقبال الزبائن في الخريف والشتاء.

وقال صاحب المطعم آلان شيفرو إنّ الحكومة سمحت بإعادة افتتاح المطاعم في الداخل بسعة 25%، وإنّ مطعمه يحتوي على 20 مقعداً فقط، وبأنّ هذه المقاعد لن تكفي لدفع رواتب العمال والطهاة، لذلك قرر تنفيذ فكرة الكبسولات البلاستيكية.

وأوضح شيفرو أنّ الكبسولة الواحدة تتسع ل 6 أشخاص، وتوفر هواءً نقياً، ويمكن حجزها بشكل مسبق بسعر 400 دولار أمريكي، والتمتع بتناول الطعام وسط أجواء المطر.

من جهةٍ أخرى عبّر بعض زبائن المطعم الذين جربوا الكبسولات البلاستيكية عن سعادتهم بهذه التجربة، وقالوا إنّها فكرة مميزة وخاصةً في فصل الشتاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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