هناك مشروبات لذيذة تساعد في زيادة معدل الأيض والتخسيس، تعرف في هذا المقال على أفضل المشروبات للتخسيس قبل النوم.

عادةً ما ينصح بتقليل استهلاك المأكولات والمشروبات قبل ساعات النوم، إذ يرتبط هذا الأمر بزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم الواحد، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يعد هذا الأمر صحيح عندما يتعلق بتناول المأكولات الغير صحية والمشروبات التي تحتوي على السكر.

أظهرت الدراسات بأن استهلاك بعض المشروبات قبل النوم قد يكون له فوائد عدة، حيث يساعد استهلاك مشروبات معينة على الاستغراق في نوم هانئ وتحفيز خسارة الوزن.

فهل هناك حقًا مشروبات للتخسيس قبل النوم؟ وما هي هذه المشروبات؟

فيما يأتي أهم المشروبات للتخسيس قبل النوم:

1. الحليب

يساعد الحليب الإنسان على الاستغراق في نوم هانئ كالأطفال، حيث يمكن شرب كوب واحد من الحليب الساخن أو البارد قبل النوم، إذ يحتوي الحليب على الكالسيوم والتريبتوفان.

يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب على تحفيز الدماغ لاستخدام الحمض الأميني تريبتوفان لصنع الميلاتونين الذي يساعد الإنسان على الاستغراق في النوم.

يساعد النوم لعدد ساعات كافٍ على خسارة الوزن.

2. شاي البابونج

تساعد المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين في تحفيز النوم بعمق، حيث يساعد شرب كوب واحد من شاي البابونج في زيادة مستوى الجلايسين أحد النواقل العصبية التي تساعد على النوم والاسترخاء أيضًا.

كما يساعد شاي البابونج على تنظيم السكر في الدم وخسارة الوزن.

3. عصير العنب

يساعد شرب عصير العنب الذي يحتوي على السكريات البسيطة في تحفيز إفراز الإنسولين ليلًا أثناء فترات النوم والذي يعمل بدوره على حرق الدهون.

4. مخفوق بروتين الصويا

يحتوي مخفوق بروتين الصويا على الحمض الأميني تريبتوفان، والذي يساعد على تخفيض نسبة الكورتيزول مما يساعد على حرق الدهون.

بالرغم من انخفاض معدل الأيض أثناء النوم إلا أن مخفوق بروتين الصويا يساعد على التخسيس حتى أثناء النوم.

5. الكفير

يعد مشروب الكفير غني بالبكتيريا النافعة ويمكن الحصول عليه من تخمير الحليب، يعمل مشروب الكفير على زيادة البكتيريا النافعة في المعدة والتي تساعد على عملية الهضم وامتصاص الفيتامينات والمعادن.

كما يعمل مشروب الكفير على تحسين جودة النوم وكفاءة الجسم للقيام بالتمارين الرياضية المختلفة.

6. عصير الخيار

يمكن شرب عصير الخيار اللذيذ قبل الذهاب إلى النوم، ويمكن إضافة الماء إليه للحصول على مزيج أقل كثافة، لجعل عصير الخيار ذو مذاق مميز حيث يمكن إضافة بعض الليمون أو الزنجبيل، ويمكن ملاحظة الفرق خلال شهر من شربه يوميًا قبل النوم.

يعد الخيار قليل السعرات الحرارية ولكنه غني بمضادات الأكسدة، الألياف، المعادن، والفيتامينات التي تساعد على التخسيس، حيث يساعد عصير الخيار أيضًا على تقليل مستوى السكر في الدم وترطيب الجسم.

7. عصير الليمون

يمكن صنع عصير الليمون أو إضافة شرائح من الليمون إلى كوب من الماء، حيث يساعد استهلاك عصير الليمون يوميًا في تخسيس دهون المعدة وتقليل مستوى الدهون في الدم.

يمكن إضافة الخيار والبرتقال لجعل طعم عصير الليمون لذيذ ومنعش، كما يمكن إضافة أوراق النعنع أيضًا.

8. شاي الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بفوائده العديدة المتعلقة بالتخسيس وإنقاص الوزن، كما يساعد شرب شاي الزنجبيل قبل النوم على زيادة امتصاص العناصر الغذائية.

يعمل شاي الزنجبيل أيضًا على تحفيز عملية الهضم والتخلص من المغص والام الجهاز الهضمي.

يمكن إضافة الليمون والعسل إلى شاي الزنجبيل للتمتع بمذاق لذيذ، كما ينصح بعمل شاي الزنجبيل البارد والمثلج في أوقات الصيف الحارقة.

9. عصير الأناناس

يحتوي عصير الأناناس على العديد من المواد المضادة للأكسدة، ويعد غني بالألياف أيضًا وقليل السعرات الحرارية، حيث يساعد عصير الأناناس على منح الإنسان الشعور بالشبع والتخسيس.

10. شاي الهندباء

يساعد شاي الهندباء على تقليل نفخة البطن، الحرقة، أو أي مشكلات متعلقة بالمعدة، ويساعد شرب شاي الهندباء قبل النوم على التخلص من احتباس السوائل في الجسم وبالتالي إنقاص الوزن.

11. الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تحفيز النوم بعمق وبالتالي زيادة معدل الأيض حتى أثناء النوم، كما يعد الشاي الأخضر مشروب مليء بالعناصر المضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على حرق الدهون في جسم الإنسان.

المصدر:Webteb

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