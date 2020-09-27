ايفون 12 ميني – كل ما نعرفه حول الايفون صغير الحجم رخيم الثمن القادم قريباً!

في كل عام عند الإعلان عن هواتف الايفون الجديدة غالباً يكون تركيز المستهلكين منصباً على النسخة الأساسية الأرخص ثمناً، وهي عادةً النسخة التي تحقق أعلى المبيعات من بين كافة الإصدارات الجديدة.

هذا العام سوف نشهد إصدار 4 هواتف ايفون جديدة الإصدار الأصغر والأرخص منها سيحمل اسم ايفون 12 ميني iPhone 12 Mini وفقاً لآخر التسريبات الصحفية وإليكم ما نعرفه حتى الآن حوله.

ايفون 12 ميني .. المواصفات الأساسية المتوقعة

سوف يأتي ايفون 12 ميني بشاشة 5.4 إنش من نوع OLED مقارنة بالإصدارات الأخرى الأكبر والتي سوف تأتي بشاشة بقياس 6.1 و 6.7 إنش.

جميع إصدارات ايفون 12 سوف تحمل معالج ابل A14 ولن يكون الأمر مختلفاً في ايفون 12 ميني. معالج ابل A14 رأيناه بالفعل عند الإعلان عن الجهاز اللوحي iPad Air 2020 مؤخراً.

هاتف ايفون 12 ميني سيحمل كاميرا خلفية ثنائية بدقة 12 ميجابكسل، واحدة أساسية بميزة التركيز البصري OIS وأخرى للتكبير البصري حتى مرتين.

الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت وسعات تخزينية 64 و 128 و 256 جيجابايت.

خاصية التحقق من الهوية ستكون التعرف على الوجه Face ID مثل باقي الهواتف، مع تعديل بسيط في التصميم الخارجي لجعل الحواف مستوية.

دعم شبكات الجيل الرابع فقط؟

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت في تقرير أخير لها أن هاتف ايفون 12 ميني لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وإنما ستكتفي ابل بإضافة مودم داعم لشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

هذه الخطوة ستكون من أجل خفض تكلفة الإنتاج وتقديم الجهاز للجمهور بأقل سعر ممكن قد يبدأ من 650 إلى 700 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن تكلفة هواتف إنتاج الايفون شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام بسبب إضافة شاشات OLED والمودم الداعم لشبكات الجيل الخامس وابل تسعى لخفض السعر النهائي للجمهور من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل إزالة سماعات الرأس السلكية ورأس الشاحن من علبة الشراء.