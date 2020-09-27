واحدة من أشهر المناقشات التي تتم في عالم الهواتف الذكية تتمحور حول عدد الكاميرات، هل زيادة عدد الكاميرات مهمّة حقًا؟ أم أن كاميرا واحدة فقط بتقنيات قوية ستكون كافية مثل هواتف بيكسل؟ وهنا يظهر جليًا الرأي والرأي الآخر، لكن سامسونج ليست مهتمة على ما يبدو، حيث عرفنا الآن أن هاتف جالكسي A72 سيكون أول هاتف بخمس كاميرات خلفية من سامسونج.

هاتف جالكسي A72 سيكون أول هاتف بخمس كاميرات خلفية

حتى نكون على وضوح، سامسونج بالفعل قد أطلقت من قبل هاتف مع إجمالي كاميرات يصل إلى ست كاميرات، وهو جالكسي فولد القابل للطي، لكن عند الحديث عن هاتف تقليدي مع ستّ كاميرات (خمسة في الخلف وواحدة في الأمام) فلا توجد الكثير من الهواتف السابقة التي تبنّت هذا المفهوم بشكل مميز، خصوصًا في الفئة المتوسطة.

هاتف جالكسي A72 المتوسط -أو فوق المتوسّط- سيكون أول هاتف من العملاقة الكورية ضمن هذه الفئة مع خمس كاميرات خلفية، هذا في حين أنه سينطلق حسب التسريبات في سبتمبر أو يناير المقبلين كما جرت العادة مع هواتف جالكسي A تلك.

طبقًا للتقرير الصادر عن أحد المصادر الموثوقة فالهاتف سيقدّم كاميرات كالتالي:

• كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل

• كاميرا واسعة جدًا بدقة 12 ميجابيكسل

• كاميرا تقريب (تيليفوتو) بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب 3x بصري

• كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل

• كاميرا عمق بدقة 5 ميجابيكسل

اختيارات سامسونج جيّدة هنا، فهي ابتعدت تماماً عن كاميرات الـ2 ميجابيكسل المنتشرة وهذا من ناحية، من ناحية أخرى فهي تحافظ على الأساسيات والتي تتمثل في الكاميرا الرئيسية، الكاميرا الواسعة وكاميرا التقريب، في حين تقدّم أيضًا كاميرات الماكرو والعمق والتي لا تظهر لها فائدة بارزة في وجهة نظري.

أخيرًا من المتوقّع أن يقدّم هاتف جالكسي A72 كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، في حين أنه سيحافظ على تصميم الجيل السابق ونفس الخامات والشكل، وهو أمر ليس بسلبي.