فورتنايت، سبوتيفاي، تيندر وغيرهم يطلقون مؤسسة App Fairness لمجابهة جوجل وأبل!

لعلّ جميعنا على علم بالأزمة التي حدثت بين إيبك جيمز والمتمثلة في فورتنايت وبين شركتي جوجل وأبل، وهي التي تتمحور بشكل كامل حول طلب أبل لنسبة تصل إلى 30% من كافة المعاملات أو المبيعات التي تحدث على متجرها للتطبيقات، وجوجل كذلك، لهذا بدأت شركات وأسماء كبيرة مثل فورتنايت، سبوتيفاي، تيندر، ديزر وغيرهم يطلقون مؤسسة App Fairness لمجابهة جوجل وأبل.

ما هي مؤسسة App Fairness وما هي أهدافها؟

المؤسسة الجديدة هي مؤسسة غير ربحية تحمل الاسم الكامل Coalition for App Fairness أو اختصارًا CAF وهي مؤسسة مستقلة تم تاسيسها بتعاون مشترك بين عدد من الشركات، وهذه الشركات بالطبع هي التي تسعى لمحاربة أبل وجول فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية والنسب الضخمة التي يتم فرضها، وفيما يلي نعرضها عليكم:

أكثرهم شهرة

• بيزكامب، وهي شركة معروفة تقدم خدمات العمل التعاوني بين الموظفين وخدمة البريد الإلكتروني Hey

• بلوكشين.كوم: وهي منظمة البلوكشين، التقنية التي تستخدم حاليًا في العملات الرقمية المشفرة

• ديزر وسبوتيفاي: من أبرز خدمات بث وتشغيل الموسيقى والبودكاست عالميًا

• ماتش جروب: الشركة المالكة لتطبيقات التعارف الأشهر تيندر، هينج وغيرهم

• بروتون ميل: مشغّل للبريد الإلكتروني

• إيبك جيمز: حسنّا، أنتم تعرفونها!

يُذكر أن المنظمة الجديد قد فتحت الباب لمطوري التطبيقات بمختلف أحجامهم للاشتراك فيها وذلك من خلال الرابط التالي، هذا بينما تنادي المنظمة بعدد كبير من المطالبات أهمها بالطبع إلغاء أو تقليل النسبة التي تقتطعها الشركات من المطورين.