16 شخص لقوا حتفهم في منجم فحم جنوب غربي الصين

صرحت السلطات الصينية ووسائل الإعلام عن مقتل 16 شخص صباح اليوم الأحد في منجم فحم جنوب غربي الصين ويعود السبب الى ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون.

ونشرت بلدية تشونغتشينغ في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي ان 17 شخصاً حوصروا داخل المنجم ، شخصاً منهم نُقل الى المستشفى أما الآخرين فلم تظهر عليهم أي علامات على الحياة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” أن الحادث وقع في منجم “سونغتساو” للفحم التابع لشركة طاقة محلية بحي تشيجيانغ وأن سبب ارتفاع مستوى أول اكسيد الكربون يعود الى حرق الأحزمة وأضافت الوكالة أن التحقيق جار في الحادث.

ويذكر أن مناجم الصين تعد من بين الأكثر خطورة في العالم وتعتبر الواقهة الأحدث من نوعها ويعتبر سجل البلاد في الأمان الصناعي متواضع.

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