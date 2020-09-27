ظهور مشاكل في تشغيل خدمات “جوجل”

صرح موقع Downdetector الذي يتابع عمل موارد الإنترنت التي تتمتع بشعبية كبيرة عن خلل حصل في تشغيل خدمات شركة Google الأمريكية و أن المشاكل مست كل من YouTube ، Gmail ، Google Drive ، Google Play.

وذكم الموقع أن المشاكل رُصدت في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعديد من دول آسيا وأوروبا وأن 63% ممن أبلغوا عن مشاكل على YouTube لم يتمكنوا من تشغيل مقاطع الفيديو .

وأشار الموقع أن 54% من مستخدمي Gmail يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول بينما يواجه 34% صعوبة في تصفح الموقع ، وسُجلت المشاكل من قبل مقيمين في الولايات المحدة وأستراليا وبيرو وتشيلي والبرازيل و بعض الدول الآسيوية.

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