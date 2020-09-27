تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة منوعة شاملة غنية بكل شئ والأفضل المتاحة مجانًا لفترة محدودة

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.





تطبيق TaoZen – افضل تطبيقات الاسترخاء والمساعدة على النوم



واحد من التطبيقات الحديثة على اندرويد، وكونه حديث هي في حد ذاتها ميزة، نظرًا لأن المطورين في هذه الفترة يجتهدون لتقديم أفضل ما لديهم من ناحية، ولا يضعون الكثير من الإعلانات من ناحية أخرى! والتطبيق يتيح لك أفضل الأصوات الهادئة والتي تساعدك على الاسترخاء والنوم أو حتى الدراسة، كما يتيح لك مزج أكثر من 160 صوت مع بعضهم البعض.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Calculator Lock لإخفاء الصور والفيديوهات وقفل التطبيقات



لعل أسوأ شيء في تطبيقات حماية الصور والفيديوهات هو الإعلانات المزعجة، لكن ما يميز هذا التطبيق هو أنه مدفوع في الأساس، لذلك فهو لا يضم أية إعلانات، أيضًا فهو يتيح لك إخفاء الصور والفيديوهات على شكل آلة حاسبة كما تلاحظ، إلى جانب إمكانية قفل التطبيقات بكلمة مرور.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Google Podcasts – استمع لمحتوى مفيد في وقت فراغك



مرة أخرى نشارككم — بدأت ثقافة البودكاست في الانتشار عالميًا منذ سنوات طويلة، لكن نحن كعرب لم نعامل هذا النوع من المسموعات بشكل مثالي، عند تجربتي لتطبيق Google Podcast عند توفره لمنطقتنا العربية أعجبت به جدًا، ببساطة التطبيق يوفّر لك مسموعات أشبه بالمقالات التثقيفية من أشخاص أصحاب خبرة، هذا إلى جانب شروحات لأمور عديدة في الحياة جنبًا إلى جنب مع لقاءات TED المميزة.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

لعبة Rowdy City Wrestling – لعبة مصارعة مسلية للاندرويد



هذه اللعبة هي من الألعاب التي تم طرحها للاندرويد منذ وقت قصير، وهي لعبة حقًا مميزة لما تتيحه من تجربة لعب بسيطة وسهلة وأيضًا ممتعة ومضحكة! تتيح لك اللعبة الدخول في مباريات مصارعة ضمن بطولات RCW World Championships أو الدخول في مصارعة تضمن ست أفراد ضد بعضهم البعض! والمزيد لتكتشفه.

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

لعبة TauCeti Technology – أقوى ألعاب اندرويد من حيث الرسومات



هذه اللعبة موجهة بشكل مباشر للأجهزة القوية، وهذا لأنها تقدّم رسوميات في غاية القوة، واللعبة بشكل عام ليست لعبة كاملة، بل هي لعبة من شركة BadFly Interactive تهدف لاستعراض أفضل ما يمكن للهواتف الذكية أن تصل إليه في الوقت الحالي! لذلك جربها إن كنت مهتمًا، أو شاهد إعلانها من الفيديو بالأعلى.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Meme Generator – إنشاء ميمز وصور مضحكة على هاتفك



بالتأكيد أنت تعرف ما هي الميمز! هي تلك الصور المضحكة المنتشرة في كل مكان على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا التطبيق المسلي يتيح لك إنشاء “ميمزاتك” الخاصة بنفسك من خلال عشرات القوالب والصور كما أن المطورين ذكروا أن الميمز يتم إضافتها بشكل يومي!

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

لعبة Sky Combat – من أفضل ألعاب حرب الفضاء



نشارككم مرة أخرى هذه اللعبة. تقدّم لعبة Sky Combat تجربة لعب مثالية لألعاب حرب الفضاء في حين أنها تمتلك عدد كبير من التقييمات الإيجابية والتحميلات، اللعبة توفّر وضع لعب أونلاين مباشر إلى جانب رسوميات ثلاثية الأبعاد مدهشة، كذلك فيُمكنك ترقية عتادك داخل اللعبة إلى ما نهاية بالإضافة لعدد كبير من الخرائط لتلعب فيها!

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل

تطبيق SpeechLab – تحويل النصوص إلى صوت أو العكس!



يتيح لك هذا التطبيق ببساطة تحويل أي ملف صوتي إلى نص، أي إنتاج نص يحتوي كل الكلام الذي يقال في الملف الصوتي، كما يتيح لك العكس، حيث يتيح لك تحويل أي نص محفوظ عندك لملف صوتي! يُذكر أن التطبيق مجاني تماماًا وبدون إعلانات وهو تجريبي، ونتوقّع أنه لن يعمل بشكل مثالي مع العربية، لذلك استخدمه لو كانت النصوص والصوتيات التي تتعامل معها أجنبية.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل





تطبيق URL Shortener – اختصار الروابط بأبسط طريقة



لعلك في أي وقت من الأوقات تحتاج لاختصار أي رابط لإرساله لأي شخص خصوصًا لو كانت محادثة رسمية مع مديرك في العمل أو ماشابه، وخدمات اختصار الروابط هي التي تتيح لك تحويل أي رابط طويل وضخم لرابط قصير جدًا، وهذا ما يتيحه هذا التطبيق البارز. يتيح لك التطبيق اختصار أكثر من رابط وإنشاء كود QR للرابط بعد اختصاره إلى جانب اعتماده على خدمات اختصار روابط بارزة مثل: .gd, v.gd, bit.ly, shorte.st, TinyURL.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيقات وألعاب إضافية:

1- لعبة Infinite Puzzle – مدفوعة، متاحة مجانًا لفترة محدودة [تحميل]

2- تطبيق Instagram Lite – مجاني – نسخة مخففة من إنستجرام للأجهزة الضعيفة [تحميل]

3- تطبيق AI Gallery – متاح مجانًا لفترة محدودة – معرض صور بخواص رائعة [تحميل]

4- تطبيق Twobird – مجاني – لإدارة البريد الإلكتروني والمهام [تحميل]

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

