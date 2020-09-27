ميزات جديدة قد تحصل عليها قريباً في تويتر

قالت مواقع مطلعة في شؤون التقنية والإنترنت أن تطبيق “تويتر” سيضيف ميزات جديدة على بعض المستخدمين ستشمل تسجيل مقاطع صوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة.

ومن المتوقع أن يكون استخدام الميزة الجديدة بسيطاً كما هو الحال على واتس آب وانستجرام بالإضافة الى انها تختبر ميزة جديدة تساعد على كتابة تغريدات لمدة 24 ساعة وتختفي من تلقاء نفسها كما هو الحال في storis على المواقع الأخرى.

ويذكر انه منذ مدة أضافت تويتر ميزة التغريدات الصوتية في أجهزة iOS التي تمكن من تسجيل تغريدة صوتية تصل الى 140 ثانية ترفق مع النص في إشارة الى سعي القائمون على تويتر لتطوير تطبيقهم في ظل المنافسة الشديدة بين تطبيقات التواصل والمراسلة.

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