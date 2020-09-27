مراقبة الأظافر تكشف السرطان مبكرا.. إليك الطريقة

قال الطبيب الروسي ميخائيل مياسنيكان المختص في الأورام السرطانية إنّ مراقبة الأظافر تساعد على اكتشاف السرطان والأورام بشكلٍ مبكرٍ.

وحدد الخبير الروسي مجموعة من العلامات التي تدل على هذه الأورام كالخطوط التي تظهر بألوان تتراوح ما بين البني والأسود في منطقة سرير الظفر، والتي قد تكون منفردة أو متفرقة، أو تشمل الأظافر بأكملها.

ودعا الطبيب الروسي لمراقبة تشققات وتكسر الأظافر وعدم إهمالها خاصةً في حال وجود نزيف دموي تحت الظفر.

وطلب ميخائيل مياسنيكان من المرضى مراجعة طبيب الأورام بشكل فوري في حال لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية في صفيحة الظفر عن نتائج جيدة، لأن هذه العلامات قد تكون دليلاً على إصابتهم بأحد الأورام السرطانية التي تهدد حياتهم.

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