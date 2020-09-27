أمازون تطلق الجيل الجديد من مساعدات Echo الذكية

أطلقت شركة أمازون الأمريكية الجيل الجديد من مساعدات Echo الذكية التي جاءت بتصاميم وتقنيات مميزة.

وجاءت المساعدات الجديدة بتصميمٍ كروي، وزودت بمجموعة من التقنيات المتطورة كتقنيات AZ1 Neural Edge التي تعمل على علاج الأوامر الصوتية دون حاجة لإرسالها إلى السحابة الإلكترونية، الأمر الذي يجعل استجابة المساعد الصوتي أسرع.

كما زودت أمازون هذه المساعدات بخوارزميات رقمية لمعالجة الأوامر الصوتية بسرعة، وتقنيات Zigbee القادرة على التعامل مع الأجهزة الذكية الموجودة في المنزل، ومع شبكات Amazon Sidewalk.

وستحتوي المساعدات الجديدة على إضاءة LED تتفاعل مع الأوامر والمهام التي يقوم بها المساعد، ويمكن التحكم بها من خلال مساعد Alexa الصوتي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح المعالجات الجديدة بـ3 ألوان هي الأبيض، الأسود، والرمادي، وبسعر 99 دولارا أمريكيا، كما ستطرح نسخة أصغر ستطلق عليها Echo Dot تعرض الوقت على جسم المساعد، ونسخة مخصصة للأطفال تحمل اسم Echo Dot Kids Edittion بسعر 59.99 دولارا أمريكيا.

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