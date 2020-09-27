خرائط غوغل تكافح كورونا.. على طريقتها

تستعد شركة غوغل الأمريكية لإطلاق ميزة جديدة تساعد المستخدمين في التحقق من عدد الإصابات بفيروس كورونا الموجودة في منطقتهم.

وقالت غوغل إنّها ستستخدم الرموز الملونة لتشير إلى عدد المصابين لكل 100 ألف شخص، بالإضافة لتقديم معلومات حول عدد الحالات سواءً أكانت في ارتفاع أم في انخفاض.

وأكدّت الشركة الأمريكية توفير الخدمة الجديدة لمستخدميها في 220 دولة حول العالم قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقالت غوغل إنّها ستقوم بجمع بياناتها من عدة مصادر أبرزها جامعة جونز هوبكينز، نيويورك تايمز، وويكيبيديا.

الجدير بالذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الخدمة الجديدة لكافة الأجهزة العاملة بنظامي “أندرويد”، و”أي أو إس”.

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