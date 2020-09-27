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خرائط غوغل تكافح كورونا.. على طريقتها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة غوغل الأمريكية لإطلاق ميزة جديدة تساعد المستخدمين في التحقق من عدد الإصابات بفيروس كورونا الموجودة في منطقتهم.

وقالت غوغل إنّها ستستخدم الرموز الملونة لتشير إلى عدد المصابين لكل 100 ألف شخص، بالإضافة لتقديم معلومات حول عدد الحالات سواءً أكانت في ارتفاع أم في انخفاض.

وأكدّت الشركة الأمريكية توفير الخدمة الجديدة لمستخدميها في 220 دولة حول العالم قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقالت غوغل إنّها ستقوم بجمع بياناتها من عدة مصادر أبرزها جامعة جونز هوبكينز، نيويورك تايمز، وويكيبيديا.

الجدير بالذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الخدمة الجديدة لكافة الأجهزة العاملة بنظامي “أندرويد”، و”أي أو إس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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