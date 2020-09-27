عامل توصيل بعمر 89 عاماً يحصل على مكافأة غير متوقعة

استغلت عائلة كارلوس فالديز قناتها الرسمية على “تيك توك” لمساعدة ديرلين نيوي البالغ من العمر 89 عاماً والذي يعمل في توصيل البيتزا للمنازل في ولاية يوتا غرب أمريكا.

حيث قامت العائلة بتسجيل مقاطع فيديو له وهو يوصل البيتزا لمنزلهم، ويقول لهم عباراته اللطيفة (مرحباً: هل طلبت بعض البيتز؟).

وتسببت هذه المقاطع بلمعان نجم المسن الأمريكي الذي يعمل لمدة 30 ساعة أسبوعياً لأن راتب الضمان الاجتماعي لا يكفيه.

وأصبح متابعو قناة عائلة فالديز ينتظرون مقاطع ديرلين نيوي الذي لم يكن يعلم بأنّه أصبح أحد مشاهير تطبيق تيك توك.

وقرر متابعو القناة مد يد العون للعامل المسن، وإراحته من العمل، فقاموا بحملة تبرعات وجمعوا 12 ألف دولار أمريكي قدمتها عائلة فالديز لديرلين نيوي بالإضافة لقميص كتبت عليه عبارته الشهيرة (مرحبا: هل طلبت بعض البيتزا؟)

ولم يستطع عامل التوصيل حبس دموعه عندما حصل على شيكٍ بالمبلغ، وقال إنّه كان بأمس الحاجة لهذا المبلغ، وأكدّ عدم معرفته بماهية تطبيق تيك توك، لكنّه شكر كل من ساعده.

من جانبها قالت عائلة ديفيز إنّ نيوي أسر قلوب العائلة ومتابعي القناة الذي تجاوز عددهم 53 ألف شخص بحسن تعامله ولباقته، وهذا ما دفعهم لمساعدته ووضع حد لمعاناته.

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