حوادث غريبة.. أبقار تقتل شخصين دهسا في بريطانيا

شهدت بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين مقتل شخصين دهسا تحت أقدام قطيعٍ من الأبقار.

وقالت الشرطة البريطانية إنّ مالكوم فلين البالغ من العمر 72 عاماً والذي يعيش في مدينة كارلايل توفي بعد تعرضه للدهس من قبل الأبقار.

ووصف شهود عيان الحادث الذي وقع بالقرب من قلعة ثيرلوول وجيسلاند في نورثمبرلاند يوم الجمعة الماضي بالمأساوي، حيث قامت الأبقار بدهسه الأمر الذي أدى لإصابته بجروحٍ خطيرة أدت لوفاته.

كما شهدت منطقة ريتشموند الواقعة شمالي يروكشاير حادثةً مماثلة، إذ قامت الأبقار باعتراض نائب مدير إحدى المدارس المحلية، ودهسته مما تسبب بوفاته على الفور.

الجدير بالذكر أنّ الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً في الحادثين، واستمعت لروايات شهود العيان الذين كانوا في المنطقة لحظة وقوع الحادثين في محاولةٍ منها لتحديد الأسباب التي دفعت الأبقار لدهس الشخصين الراحلين.

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