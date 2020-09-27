منوعات

حوادث غريبة.. أبقار تقتل شخصين دهسا في بريطانيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين مقتل شخصين دهسا تحت أقدام قطيعٍ من الأبقار.

وقالت الشرطة البريطانية إنّ مالكوم فلين البالغ من العمر 72 عاماً والذي يعيش في مدينة كارلايل توفي بعد تعرضه للدهس من قبل الأبقار.

ووصف شهود عيان الحادث الذي وقع بالقرب من قلعة ثيرلوول وجيسلاند في نورثمبرلاند يوم الجمعة الماضي بالمأساوي، حيث قامت الأبقار بدهسه الأمر الذي أدى لإصابته بجروحٍ خطيرة أدت لوفاته.

كما شهدت منطقة ريتشموند الواقعة شمالي يروكشاير حادثةً مماثلة، إذ قامت الأبقار باعتراض نائب مدير إحدى المدارس المحلية، ودهسته مما تسبب بوفاته على الفور.

الجدير بالذكر أنّ الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً في الحادثين، واستمعت لروايات شهود العيان الذين كانوا في المنطقة لحظة وقوع الحادثين في محاولةٍ منها لتحديد الأسباب التي دفعت الأبقار لدهس الشخصين الراحلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك