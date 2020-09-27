صابر الرباعي يستعد لإطلاق أغنية “جريدة الرجال الثاني”

بدأ الفنان التونسي صابر الرباعي بالترويج لأغنيته الجديدة التي ستحمل اسم جريدة الرجل الثاني من خلال إطلاقه لمقطع فيديو قصير من كليب الأغنية على حسابه الرسمي في إنستغرام، وعلّق عليه بالقول: انتظروا فيديو كليب جريدة الرجل الثاني على جميع منصات روتانا.

وأغنية جريدة الرجل الثاني من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني وألحان طلال، وإنتاج شركة روتانا.

وتفاعل عشاق صابر مع هذا المنشور، وعبّروا عن شوقهم لسماعة الأغنية الجديدة ومشاهدة الفيديو كليب الخاص بها.

كما أعلن صابر الرباعي عن استعداده لتصوير أغنية كسبان التي طرحها في مطلع العام الجاري خلال الشهر القادم.

وكان الفنان التونسي قد طرح خلال الفترة الماضية 3 أغنيات على طريقة الفيديو كليب من ألبومه كتاب المجروحين الذي ضم 10 أغاني متنوعة اللهجات.

يذكر أن النجم التونسي يعمل على اختيار أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه في نهاية العام الجاري، والذي يحتوي حالياً على أغنية واحدة بعنوان ورحمة قلبي.

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