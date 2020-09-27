لمنافسة Tik Tok.. إنستغرام تجري تعديلات على خدمة Reels

في إطار سعيها لتطوير خدمة Reels وجعلها منافسة لـ Tik Tok قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإجراء بعض التعديلات على الخدمة الجديدة لتحد من الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن أطلقتها الشركة الأمريكية في منصة إنستغرام منذ حوالي الشهرين.

وعملت فيسبوك على رفع مدة تسجيل الفيديوهات القصيرة في خدمة Reels من 15 ثانية إلى 30 ثانية، وجعلت مدة التحكم بمؤقت العد التنازلي 10 ثواني عوضاً عن 3 ثواني، بالإضافة لإمكانية قص مقاطع الفيديو أو حذفها أو التحكم ببعض خواصها لتصبح أكثر حيوية وإثارة لاهتمام المتابعين.

وأبدت الشركة الأمريكية رغبتها في تطوير الخدمة من خلال الاستفادة من الملاحظات التي يوجهها لها المستخدمون لتصبح بجودة الخدمة المقدمة في تطبيق Tik ToK.

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