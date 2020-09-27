أمريكي ينتقم من حبيبته السابقة.. “بقصف منزلها”

شهد أحد أحياء شرق ولاية بنسلفانيا الأمريكية في العام الماضي عدة انفجارات محدودة، استهدفت منزلاً معيناً.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية قيام الأمريكي جايسون موتزيكاتو بتنفيذ هذه الهجمات بغرض الانتقام من حبيبته.

وقالت السلطات الأمريكية إنّ الرجل البالغ من العمر 45 عاماً استخدم طائرة مسيرة لإلقاء المتفجرات على منزل حبيبته السابقة بعد حصولها على حكم قضائي لحمايتها منه.

وعثرت الشرطة الأمريكية عند مداهمتها لمنزل جايسون موتزيكاتو الواقع في بلدة واشنطن تاونشيب على مجموعة من البنادق والذخيرة، بالإضافة لطائرة مسيرة من نوع فانتوم 3 استخدمها جايسون لتنفيذ هجماته.

ووجهت السلطات الأمريكية لجايسون عدة تهم كحيازة أداة مدمرة، حيازة شخص خاضع لأمر حماية من العنف المنزلي لأسلحة نارية، واستخدامه طائرة غير مسجلة عن سابق المعرفة والتصميم.

يذكر أن المحكمة حكمت على جايوسن موتزيكاتو بالسجن لـ5 سنوات بعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه.

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