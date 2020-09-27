حساسية الجزر.. الأعراض وطرق الوقاية

قالت الطبيبة الألمانية سونيا ليميل، إنّ على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجزر الامتناع عن تناوله لتجنب أعراضها.

وحددت عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو أعراض حساسية الجزر بوخز في الفم، وحكة في الحلق، وسيلان في الأنف، وحكة في العين، وسعال مستمر، بالإضافة للشعور بمذاق الفطر على اللسان.

وأوضحت سونيا ليميل أنّ طهي الجزر قد لا يدمر مسبب الحساسية بشكل كلي، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون منها الامتناع عن تناول الجزر سواء أكان نيئاً أم مطبوخاً ليحموا أنفسهم من أعراض الحساسية.

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجزر يعانون أيضاً من حساسية تجاه الكرفس، والشمر، واليانسون، والكمون، والكزبرة.

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