فنانون عرب تألقوا بأصواتهم على مسرح الأولمبيا في باريس

يعدُّ الغناء على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في العاصمة الفرنسية باريس حلمًا يداعب أهداب الفنانين؛ نظرًا للقيمة الكبيرة لهذا الصرح العالمي الذي يعتبر أحد أقدم قاعات العروض المغطاة في العالم، ولدوره في شهرة العديد من النجوم العالميين مثل “داليدا، لارا فابيان، سيلين ديون، جيمس برون وغريهم”.

وقد تأسس مسرح الأولمبيا في العام 1883 وتم افتتاحه في 26 مايو 1888، ويتميز المسرح الذي أعيد تجديده في العام 2001 بوجود ثلاثة طوابق على شكل دائري تتسع لألفي متفرج، وبمؤثراته الصوتية والضوئية الحديثة، وباللون الأحمر الذي يزينه من المدخل حتى المقاعد وديكور المسرح.

وشهد مسرح الأولمبيا حفلات فنية لعددٍ كبيرٍ من الفنانين العرب، الذين التقوا، من خلال هذه الحفلات، مع الجالية العربية المتواجدة في أوروبا عامةً وفرنسا خاصةً.

وفيما يلي؛ سنقوم بجولة في رحاب مسرح الأولمبيا في باريس لنتعرف على أبرز الفنانين العرب الذين غنوا على خشبته.

فنانون عرب غنوا على مسرح الأولمبيا

كوكب الشرق أم كلثوم:

كانت أم كلثوم أولّ فنانة عربية تغني على مسرح الأولمبيا بدعوة من الرئيس الفرنسي شارل ديجول.

وأحيت كوكب الشرق الحفلة في شهر نوفمبر عام 1967 وخصص ريع الحفلة للمجهود الحربي بعد نكسة حزيران.

وشهد الحفل السقوط الشهير لأم كلثوم عندما حاول أحد الفرنسيين تقبيل قدمها أثناء غنائها لقصيدة الأطلال.

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ:

ثاني فنان عربي أحيا حفلاً فنيًا على المسرح الشهير وكان ذلك في يوليو عام 1974.

وقام “حليم” باستئجار المسرح ليشهد أولى حفلاته بعد رحلة علاجٍ في فرنسا استمرت لشهرين ونصف على نفقة العاهل المغربي الملك حسين الثاني، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الرائعة والمميزة.

جارة القمر فيروز: وقفت جارة القمر فيروز على مسرح الأولمبيا عام 1979 وأحيت حفلاً فنياً ناجحاً بالتزامن مع بداية الحرب الأهلية في لبنان.

وألهبت صاحبة الصوت الملائكي الصالة بالأغاني التي قدمتها، خاصةً عندما قامت بغناء أغنية “بحبك يا لبنان”.

الفنانة وردة الجزائرية:

أطلّت النجمة الجزائرية على عشاقها في مسرح الأولمبية عام 1995، واستمرت حفلتها لساعتين رغم تعبها الصحي، وحظي الحفل بوجود عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا، الذين قدموا لها علم الجزائر في بداية الحفل.

السيدة ماجد الرومي:

أحييت النجمة اللبنانية حفلاً فنيًا مميزًا على مسرح الأولمبيا عام 1998 وسط حضورٍ جماهيري كبير من الجالية العربية في باريس، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، كأغنية “عم بحلمك يا حلم لبنان”.

قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر:

يعدّ القيصر سادس فنان عربي يغني على المسرح الشهير، حيث أحيا النجم العراقي حفلاً على المسرح الشهير في 18 أكتوبر 2013، وقدم خلال الحفلة باقة من أغانيه الرائعة وسط تفاعل كبير من الجاليات العربية الحاضرة.

السوبر الستار راغب علامة:

أطل “راغب” على المسرح التاريخي في ثلاث مناسبات؛ كان آخرها كانت حفلة أقامها بمناسبة عيد الحب أحيياها في 14 فبراير 2020 قدم خلالها باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير.

النجمة نانسي عجرم:

أحييت النجمة اللبنانية يوم 14 مايو 2016 حفلاً فنيًا ضخمًا على المسرح الشهير، وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من قبل عشاق نانسي الذين حملوا الأعلام اللبنانية وتفاعلوا معها، وعبّرت “نانسي” عن سعادتها لوقوفها على خشاب مسرح الأولمبيا، ووصفت هذه التجربة بتجربة من العمر.

الفنان المصري حكيم:

يعدّ “حكيم” ثالث فنان مصري تطأ أقدامه مسرح الأولمبيا، حيث أحيا يوم 23 سبتمبر 2017 حفلاً فنيًا على المسرح الشهير ضمن جولته الأوربية للتعريف بالعالم السياحية الموجودة في مصر.

وخصص الفنان المصري ريع الحفل لصالح صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومستشفى 500500لعلاج الأورام.

اللبنانية اليسا:

شهد شهر أكتوبر من عام 2017 إحياء الفنانة اللبنانية “اليسا” حفلاً فنيًا على مسرح الأولمبية، وبدأت النجمة اللبنانية الحفلة بتقديم أغنية “وحشتوني” للفنانة وردة الجزائرية، قبل أن تقوم بغناء باقة من أغانيها المميزة وسط تفاعلٍ كبيرٍ من الجمهور الحاضر.

التونسي صابر الرباعي:

يعدّ الفنان التونسي من الفنانين العرب الذين نالوا شرف الوقوف على مسرح الأولمبيا وإحياء حفل فني عليه حضره جمهور كبير من الجالية التونسية في باريس.

شمس الأغنية العربية نجوى كرم:

شهد يوم 6 يناير 2017 انضمام النجمة اللبنانية لقائمة الفنانين العرب الذين غنوا على مسرح الأولمبيا، حيث أحيت حفلاً فنيًا ناجحًا قدمت من خلاله مجموعة من أغانيها الرائع وسط تفاعلٍ جماهيري كبير.

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