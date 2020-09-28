لعلّنا جميعًا على علم بالحرب التي شنّها دونالد ترامب على تطبيق تيك توك وهذا بعدما استفحل التطبيق من حيث عدد المشتركين خصوصًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أزعج ترامب، وما أزعجه أكثر هو أن التطبيق صيني! وترامب يكره كل ما هو صيني، لكن اليوم وبشكل مفاجئ عرفنا أن القضاء الأمريكي يُبطل حظر دونالد ترامب لتطبيق تيك توك حتى ولو بشكل مؤقت.

القضاء الأمريكي يُبطل حظر دونالد ترامب لتطبيق تيك توك!

أعلنت دار القضاء الأمريكية المنوطة بالنظر في قضية تيك توك يوم أمس الأحدث عن إيقاف حظر تطبيق تيك توك، وقد تم اتخاذ القرار من القاضي Carl J. Nichols ردًا على الدعاوى القاضية التي رفعتها تيك توك نفسها في الفترة الأخيرة لتؤكد من خلالها أنها لا تسرّب أي معلومات ولا تقوم بأي ممّا يدعيه دونالد ترامب، ونذكر سويًا أن واحدة من أهم حجج بايت دانس -المالكة لتيك توك- هي أن ترامب قد اتخذ قراره بشكل شخصي وفردي، ولم تكن هناك تحقيقات كافية لاتخاذ مثل هذا قرار.

من ناحيتها وبعد اتخاذ القرّار صرّحت TikTok لنيو يورك تايمز قائلة: نحن سعيدين بوقوف القضاء في صفّنا وشفافيتهم في النظر للدعاوى القاضية الخاصة بنا، كما أننا سنتمر في الدفاع عن تطبيق TikTok عالميًا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أننا سنستكمل مفاوضاتنا مع الحكومة الأمريكية.” (بتصرُّف)

أما وزارة التجارة الأمريكية فقد ذكرت أنها ستخضع لما يصل إليه القضاء أيًا كان! يُذكر أن قرارات ترامب لم تتمحور فقط حول تيك توك، بل ستؤثر على تطبيق WeChat والذي وإن تم حظره فعليًا سيؤثر بشكل رهيب على مبيعات هواتف آيفون في الصين نظرًا لأن المستخدمين يعتمدون على هذا التطبيق هناك بشكل كامل!