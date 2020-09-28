العثور على ضفدع “شبح غامض” لم يُر منذ 80 عاماً

أعاد العلماء اكتشاف ضفدع الماء “هول” الذي يعرف باسم الشبح الغامض في صحراء أتاكاما التشيلية وأدى هذا الإكتشاف الى التأكد أن ما يسمى بأنواع الأشباح هو بالفعل النوع الذي اكتشه هول قبل سنوات.

وكان الباحث والمجمع الأمريكي فرانك غريغوري هول قد اكتشف هذه الأنواع من الضفادع عام 1935 في واحة صغيرة من الينابيع الساخنة بالقرب من أولاغوي، تشيلي.

وصرح سيزار كويفاس الباحث بالجامعة الكاثوليكية في تيموكو لشبكة “سي إن إن” سألنا عن اكتشاف هول فأُرسل الينا صوراً لليرقات ومقارنات ورسومات وتبين أنه نفس النوع ويدعو كويفاس الى الإهتمام بهذا النوع لأنه ينفق في خمس دقائف فقط خارج الماء.

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