بكل سهولة – تعلم ارسال فيديو أطول من 30 ثانية في حالة الواتساب

في عام من الأعوام أطلقت سنابشات خاصية القصص، وهي عبارة عن مشاركة صورة أو فيديو يبقى حتى 24 ساعة ومن ثم يختفي! فعلتها سنابشات ومن ثم وجدناها في كل التطبيقات تقريبًا! بما في ذلك فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، واتساب، يوتيوب.. والمزيد! لذلك من المهم لنا أن نعرف كيفية إضافة فيديو أطول من 30 ثانية في حالة الواتساب أو في قصص أي تطبيق آخر.. والطريقة حقًا بسيطة!

كيفية وضع فيديو أطول من 30 ثانية في حالة الواتساب

إن وصلنا للمشكلة يُمكننا أن نصل للحل، والمشكلة هنا كما نلاحظ أن واتساب نفسه لا يقبل إضافة فيديو أطول من 30 ثانية على القصص! والحل ببساطة هو تقسيم الفيديو الطويل بشكل تلقائي لفيديوهات بطول 30 ثانية متتالية، مثلًا إن كان لديك فيديو مدته دقيقتين وتود نشره على واتساب فما سنفعله هو تقطيع الفيديو لأربع أقسام، لكن يجب أن تتم العملية بدقة حتى لا تكون هناك فوارق.

على أندرويد كل ما تحتاجه هو تحميل تطبيق Video Splitter for WhatsApp، وكما يظهر من اسمه فهو تطبيق قص فيديوهات مخصص للواتساب، وهو دقيق جدًا عن تجربة:

1- حمّل التطبيق من متجر بلاي

2- افتح التطبيق وستجد الشاشة التالية:

3- اضغط على Select Video، سيفتح لك المعرض على هاتفك، اختر الفيديو الطويل الذي تودّ نشره على حالة الواتساب، وستجد أن التطبيق يعرض عليك الفيديو كما يلي:

4- اضغط Start Splitting ليبدأ التطبيق في قصّ الفيديو لمقاطع يتكوّن كلًا منها من 30 ثانية فقط، وهذا لكي يتم نشرهم على واتساب خلف بعضهم البعض:

5- في الشاشة الأخيرة يخبرك التطبيق أن الفيديو سيتكوّن من سبع مقاطع ينشرون خلف بعضهم البعض، يُمكنك أن تختار أقل من 30 ثانية، وهو ما سيزيد عدد المقاطع بالطبع! بعد اختيار خياراتك المفضلة اضغط على Split Video، وهنا سيقوم التطبيق بقصّ الفيديو في الحال وعرض الصفحة التالية، ومن خلالها يُمكنك مشاركة الفيديوهات على حالة الواتساب:

كيفية وضع فيديو أطول من 30 ثانية في حالة الواتساب على الآيفون؟

على الآيفون الأمر يسير بنفس الطريقة بالضبط وبنفس المبدأ، كل ما تحتاجه هو تحميل تطبيق بديل نظرًا لأن الشرح الساق كان موجهًا لتطبيق Video Splitter for WhatsApp، وهو غير متاح للأندرويد حاليًا، وفيما يلي نرشّح لك أهم التطبيقات البديلة:

• Video Splitter for WhatsApp

• VIDEO SPLITTER

• TIX