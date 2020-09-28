دراسة تكشف الأضرار الناجمة عن بقاء الإنسان على القمر

نشرت مجلة “ساينس أدفانس” العلمية دراسة جديدة تكشف أطول وقت يمكن للبشر أن يقضوه على سطح القمر وقالت يمكنه البقاء على السطح لمدة لا تزيد عن شهرين تجنباً لأي انعكاسات صحية يمكن أن تحدث.

وقال روبرت فيمر شفاينجروبر وهو أحد معدي الدراسة إن درجة الإشعاعات على القمر أقوى من ما هي علية في محطة الفضاء الدولية بين 2-3 مرات أي ما يعادل 200 ضعف ما هي عليه على الأرض لذلك يجب اختصار مدة البقاء.

ويمكن للإشعاعات الكونية أو الشمسة أن تؤدي الى أضرار صحية بعيدة الأمد على جسم الإنسان يتمثل بمرض السرطان أو إعتام عدسة العين بالإضافة الى أمراض عصبية محتملة.

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