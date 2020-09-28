تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة شاملة مفيدة ومميزة جدا بها الجديدة الرائعة والعروض المجانية لفترة محدودة!

أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق ‘اعتمرنا’ لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا‘ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Live+ لتحويل الفيديو إلى صور حية

هو تطبيق يقوم بتحويل مقاطع الفيديو إلى صور حية Live Photos يمكن استخدامها كخلفية للجهاز وكذلك تعديلها بالطريقة التي تحب، يمكنك استخدام أي مقطع فيديو لديك على الجهاز من أجل ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق ACDSee Pro – كل أدوات الصور في تطبيق واحد!

هو تطبيق شامل لكل ما يخص الصور والفيديو يتيح لك خيارات واسعة من أجل التقاط الصور والفيديو وكذلك التعديل عليها باستخدام أدوات تعديل احترافية مثل ضبط الإعدادات يدوياً ودمج مجموعة صور في صورة واحدة وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Live Recorder لتسجيل الشاشة والبث المباشر

هو تطبيق مميز يمكنك من تسجيل ما يجري على شاشة الايفون أو الايباد وعمل بث مباشر لذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب. هناك خيارات كثيرة مثل التحكم في جودة الفيديو واتجاه العرض كما يمكن حفظ الفيديو المسجل على الجهاز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ويدجت مراقبة الجهاز Battery Widget & Usage Monitor

هو عبارة عن ويدجت مميز من أجل iOS 14 يعطيك معلومات مفيدة حول جهازك على الشاشة الرئيسية مثل نسبة شحن البطارية واستهلاك السعة التخزينية والذاكرة العشوائية بالإضافة درجة السطوع.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Photo Widget⁺ ويدجت الصور



هو عبارة عن ويدجت يمكنك من عرض صورة أو مجموعة من الصور بالتبادل على أي موقع على الشاشة الرئيسية على الايفون والايباد بنظام iOS 14 و iPadOS 14.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Widgeridoo لإنشاء وتخصيص ويدجت للشاشة الرئيسية

هو تطبيق مميز يمكنك من تخصيص الشاشة الرئيسية الخاصة بك على الايفون والايباد بعد التحديث إلى iOS 14 و iPadOS 14 من خلال باقات كبيرة من الويدجت مثل الساعات والصور والتواريخ والنصوص ونسبة البطارية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة