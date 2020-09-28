لوح ركوب أمواج يعبر المحيطات ليعثر عليه صاحبه في الفلبين

عثر راكب الأمواج الأمريكي دوغ فالتر على لوحه الذي فقده عندما تعرض لحادث قبالة سواحل جزيرة هاواي وقال فالتر لم أتوقع أن أعثر عليه بعد عامين من فقدانه في الفلبين.

وجرت المياه اللوح من خليج وايمي باي في هواي الى جزيرة سارانجاني التي تقع جنوب الفلبين وتم العثور عليه من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعبر راكب الأمواج الأمريكي البالغ من العمر 35 عاماً عن صدمته عندما رأى اللوح بالصورة وأضاف لم أكن أصدق عيني كنت أظن انها مزحة وتجدر الإشارة الى أن اللوح قد اشتراه راكب الأمواج المتدرب جوفاني برانزويلا من جاره قبل أشهر مقابل 41 دولاراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا