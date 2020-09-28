جوجل تسرّب سعر هاتف بيكسل 5 – يُمكنك أن تحصل على بيكسل رائد بسعر هاتف متوسط!

جوجل تستعد الآن وكما نعلم جميعًا أن تكشف عن هاتفها المنتظر جوجل بيكسل 5، وفي الفترة الأخيرة قد تكاثرت الشائعات والمعلومات حول الهاتف، إلى أن قامت جوجل اليوم بتسريب سعر هاتف بيكسل 5 بشكل واضح، وبطبيعة الحال نحن نتوقّع أن هذا التسريب مقصود حيث يهيئ المستخدمين للهاتف الجديد! لكن على كل حال، هيا نلقي نظرة!

جوجل تسرّب سعر هاتف بيكسل 5 .. تسعير مناسب

من المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز جنبًا إلى جنب مع عدد من المنتجات الجديدة في 30 سبتمبر المقبل، وما حدث أن فريق عمل جوجل بيكسل في اليابان قد كشف -سواء بشكل مقصود أو لا- عن التسعير الرسمي للهاتف، وإن كنت لا تعلم فاليابان هي واحدة من أهم أسواق هواتف بيكسل بشكل عام.. ولا تسألني لماذا، لا أحد يعلم.

الحادثة قد تمّت من خلال حساب جوجل الياباني الرسمي على تويتر، لكن التغريدة المنوطة قد تم حذفها الآن للأسف، لكن ما يرفع احتمالية أن التغريدة كانت عن طريق الخطأ هو أنها تقود إلى رابط صفحة المنتج الرسمي، وهو الذي لم يتم رفعه على الإنترنت بعد! يُذكر أن أول من لاحظ التغريدة هو موقع 9to5Google المعروف.

كما يُمكنك أن تلاحظ من التغريدة بالأعلى فالهاتف سيأتي مع شبكات الجيل الخامس جنبًا إلى جنب مع كون هذا التسعير هو التسعير الموجّه لأعلى نسخة، هذا إن تنوعت النسخ من الأساس! وما نلاحظه أيضًا هو أن الهاتف سيصبح متاحًا للحجز المسبق في نفس يوم طرحه! لكن سيبدأ شحنه وبيعه في 15 أكتوبر.

سعر الهاتف هو 74.800 ينّ ياباني، وهو ما يكافئ 710 دولار أمريكي، في حين أن توافر الهاتف في الولايات المتحدة نفسها قد يكون بسعر أقل من هذا، أما عن وطننا العربي فلا حياة لمن تنادي.

يأتي الهاتف كما نعرف مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسّط، كاميرا خلفية ثنائية وواحدة أمامية، تصميم محدّث، شاشة من نوع أوليد، 8/128 جيجابايت من الذواكر الداخلية وسيفتقر لتقنية الرادار الخاصة بالجيل السابق.

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