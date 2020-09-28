أنباء عن حل أكبر مشكلة يواجهها أصحاب الآيفون

كشفت أحدث التسريبات أن سلسلة هواتف iPhone 12 التي من المتوقع أن تعلن عنها أبل الشهر القادم، ستأتي مع وصلة جديدة للشحن، الطرف الأول منها سيكون Lightning والطرف الثاني من نوع USB-C.

ومن الصور يتضح أن الوصلة الجديدة مصنوعة من نسيج مُقوى، على عكس السنوات الماضية حيث كانت تُصنع من المطاط، الذي يجعل المستخدم يعاني بعد عدة أشهر من الاستخدام حيث تتعرض للتمزق والتآكل.

وأوضح التسريب أن الوصلة يمكن استخدامها في الشحن السريع للهواتف القادمة للشركة، حيث ستوفر شحن 50% من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

ويتوقع البعض أن القرار يأتي بمثابة التعويض من الشركة حيث سيتم حذف رأس الشاحن والسماعات السلكية، علمًا بأنه تم طرح الجيل السادس من ساعتها الذكية مؤخرًا بدون شاحن في الصندوق، الأمر الذي أكد شائعات سابقة أن الشركة ستلغي الشاحن من علبة الهاتف.

ويأتي هذا القرار من أبل رغبة من الشركة في تخفيف التكلفة خاصة أن الهواتف القادمة ستدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، فيما ذكرت تقارير أخرى أن سامسونج تخطط لاتخاذ نفس النهج في هواتفها الرائدة العام القادم.

جدير بالذكر أن الشركة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن سلسلة هواتفها الجديدة، حيث من المتوقع أن تتكون من 4 طرازات مختلفة، أصغرهم قد يحمل اسم iPhone 12 Mini وسيأتي بشاشة 5.4 بوصة، كما سيأتي طرازين مقاس 6.1 بوصة، والنسخة الأكبر التي تحمل اسم ايفون 12 برو ماكس على الأرجح ستكون بمقاس 6.7 بوصة.

وأشارت آخر التقارير أن أبل ستعقد مؤتمرًا في 13 أكتوبر القادم للإعلان عن السلسلة الجديدة، وسيتم فتح الطلبات المسبقة بتاريخ 16 من الشهر نفسه، أما بدء توفر الهاتف في الأسواق سيكون في 23 أكتوبر القادم.

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