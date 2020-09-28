تحديث الجيل الثالث من ساعة ابل إلى watchOS 7 يسبب مشاكل كثيرة الآن – تعرف عليها!

إذا كنت تمتلك الجيل الثالث من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 3 فمن الأفضل لك ألا تقوم بالتحديث إلى نظام watchOS 7 الجديد لأنه وفقاً لعديد المستخدمين يسبب مشاكل كثيرة للساعة.

صحيح أن تحديث watchOS 7 يأتي بمميزات عديدة مثل إضافة وجوه جديدة و خاصية تتبع النوم وغيرها إلا أن هناك مشاكل كارثية سببها التحديث بعد تنزيله على الساعة.

المشاكل التي أوردها المستخدمون بعد التحديث هي إعادة تشغيل الساعة بشكل تلقائي بصورة مستمرة، وتراجع أداء الساعة بوجه عام.

المستخدمون على منتدى ابل للدعم الفني عبروا عن استيائهم بعد التحديث إلى watchOS 7 وبخاصة مشكلة إعادة التشغيل التلقائي للساعة والتي تتكرر أكثر من مرة على مدار اليوم حيث تطلب الساعة كلمة المرور بعدها ولا تظهر إحصائيات النشاط البدني.

أيضاً هناك مشاكل أخرى مثل عدم عمل الوجوه الجديدة للساعة على الوجه المطلوب وعدم تحميل كافة المكونات بصورة صحيحة، وكذلك انقطاع الاتصال بالايفون بشكل متكرر.

بعض الانطباعات عن تحديث watchOS 7 للجيل الثالث من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 3 كانت سلبية للغاية مما دفع أحدهم للقول بأنه التحديث الأسوأ على الإطلاق للساعة منذ أن اشتراها على حد تعبيره.

إذا كنت تمتلك الجيل الثالث من ساعة ابل يفضل الانتظار لحين صدور بعض التحديثات الفرعية لحل تلك المشكلات إن كنت قد قمت بالتحديث بالفعل، أما في حالة عدم قيامك بذلك فعليك تأجيل تلك الخطوة الآن.

صحيح أن ابل أطلقت تحديثاً فرعياً الأسبوع الماضي وهو watchOS 7.0.1 لكنه لم يحل المشكلات التي أوردها المستخدمون، في انتظار تحديثات أخرى تجعل النظام أكثر استقراراً.

هل واجهت مشاكل في ساعة ابل الذكية بعد التحديث إلى watchOS 7 ؟