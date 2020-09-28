علماء يقترحون طريقة “غير عادية” لمعالجة كورونا

قام خبراء معهد بطرسبورغ لبحث طب الطوارئ باقتراح طريقة جديدة وغير عادية لعلاج المصابين بشكل حاد بفيروس كورونا، تقوم على اعتباره تسمم انحلالي.

واعتمد الباحثون في هذا الاقتراح على نتائج دراسة قام بها علماء من جامعة سيتشوان الصينية قالت إنّ فيروس كورونا يحدث تسمماً يؤدي لزيادة الحديد الحر في الدم.

حيث اكتشف علماء الجامعة الصينية قدرة الفيروس التاجي على إزاحة ذرات الحديد ثنائي التكافؤ من الهيموغلوبين، الأمر الذي يؤدي لتلف العديد من الأعضاء والأنسجة وتكون الجلطات، وتلف الأوعية الدموية.

وقال الخبراء الروس إنّ ما ذكر في الدراسة الصينية يشبه التسمم الانحلالي الذي يسبب تلفاً في الكريات الحمراء الناقلة للأوكسجين.

وأكدّ العلماء الروس توسع إمكانية علاج المصابين بكورونا باستخدام وسائل تطهير الجسم من الحديد في حال أُثبتت صحة فرضية الجامعة الصينية.

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