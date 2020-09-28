ذكر نعامة يتصرف كحمارٍ وحشي.. والسبب مجهول

تفاجأ العاملون في حديقة حيوان لينغليت سفاري بارك البريطانية بسلوك ذكر نعامة دأب على التصرف كحمارٍ وحشي.

وقال العاملون في الحديقة إنّ ذكر النعامة يجري باستمرار مع قطيع الحمير الوحشية، ويتناول طعامهم، ويحاول تقليدهم عندما يحركون ذيولهم، وأنّهم اكتشفوا تغير سلوكه عندما رفض الجلوس على البيض الذي لقحه، مفضلاً اللهو مع قطيع الحمير الوحشية.

وفشلت جميع المحاولات التي قام بها عمال الحديقة في جعل الذكر يجلس على البيض، مما دفعهم للتفكير بجلب ذكرٍ آخر ليحضن البيض الملقح نظراً لحاجة البيض للحضانة لمدة 46 يوماً حتى يفقس.

وأوضح العمال أنّ الحمير الوحشية تقبلت ذكر النعامة ولم تعترض على وجوده بينها.

يذكر أنّ بعض خبراء الحيوان برروا أزمة الهوية التي يعاني منها النعام بشكل عام والتي تجعله يتقرّب من الحيوانات العاشبة خاصةً الحمير الوحشية بضعف حاستي السمع والشم لديه، وضعف بصر الحمير الوحشية.

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