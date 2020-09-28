نادين نجيم تكشف مواصفات رجل أحلامها

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجال” عن مواصفات رجل أحلامها.

وتحدثت النجمة اللبنانية خلال الحلقة عن أسباب انفصالها عن زوجها، بالإضافة لأسرار حياتها الخاصة خلال فترة كورونا، وأوضحت بأنَّها قضت فترة الحظر مع أطفالها، وقامت بممارسة هوايتها المفضلة بالطبخ وإعداد الحلويات.

وقالت نادين إنّها تحب المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في كل شيء، وأكدّت على زيادة حالات الانفصال في الآونة الأخيرة.

كما كشفت عن مواصفات رجل أحلامها، وقالت إنّها ترغب برجل يشبهها بشكلٍ كبير، ويحب ميزاتها وعيوبها، وأن يكون مرحاً، حنوناً، وصديقاً، وليس زوجاً فقط.

الجدير بالذكر أنّ النجمة اللبنانية سجلت الحلقة قبل وقوع انفجار بيروت، لتكون الإطلالة الأولى لها على الشاشة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها جراء إصابتها بالانفجار.

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