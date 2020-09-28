منوعات

نادين نجيم تكشف مواصفات رجل أحلامها

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجال” عن مواصفات رجل أحلامها.

وتحدثت النجمة اللبنانية خلال الحلقة عن أسباب انفصالها عن زوجها، بالإضافة لأسرار حياتها الخاصة خلال فترة كورونا، وأوضحت بأنَّها قضت فترة الحظر مع أطفالها، وقامت بممارسة هوايتها المفضلة بالطبخ وإعداد الحلويات.

وقالت نادين إنّها تحب المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في كل شيء، وأكدّت على زيادة حالات الانفصال في الآونة الأخيرة.

كما كشفت عن مواصفات رجل أحلامها، وقالت إنّها ترغب برجل يشبهها بشكلٍ كبير، ويحب ميزاتها وعيوبها، وأن يكون مرحاً، حنوناً، وصديقاً، وليس زوجاً فقط.

الجدير بالذكر أنّ النجمة اللبنانية سجلت الحلقة قبل وقوع انفجار بيروت، لتكون الإطلالة الأولى لها على الشاشة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها جراء إصابتها بالانفجار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك